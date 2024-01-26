Hyundai більше не працює у Росії

Як повідомили російські ЗМІ, компанія "Арт-Фінанс" придбала усі активи південнокорейського Hyundai. Угода вже завершена та погоджена російською владою.

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В угоду також увійшло ще одне російське підпримство – "Хенде Мотор Мануфактурінг Рус". Цікаво, що компанію "Арт-Фінанс" була зареєстрована у Москві лише рік тому, у лютому 2023 року. Втім, за цей час компанія встигла викупити не лише активи Hyundai, а Volkswagen.

Завод Hyundai у петербурзі не працював два роки, однак відновив діяльність у січні 2024 року. Загалом на підприємстві працевлаштовано 800 росіян.

Росія продовжує обходити санкції

Також стало відомо, що Росія активно закуповує чипи західних компаній на сотні мільйонів доларів, однак механізму, який завадив би їм це робити, наразі немає. Вони використовують для імпорту треті країни, а запроваджувати санкції проти всіх колективний Захід не наважиться.

Відтак, попри десяток пакетів обмежень росіяни знаходять спосіб поповнювати свою війскові запаси для продовження війни проти України.