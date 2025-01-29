Потенциал Украины

Об этом сообщает Министерство экономики, информирует 24 Канал. По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, открытие представительства состоялось вовремя.

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"Спрос на строительную и промышленную технику в Украине очень высок. Мы ценим комплексный подход HD Hyundai, который включает офис, сервис, обучение, локализацию производства и сотрудничество с украинскими компаниями. Украина имеет потенциал стать крупнейшим рынком восстановления этого десятилетия", – отметил

Справочно. HD Hyundai XiteSolution является субхолдинговой компанией HD Hyundai Group, которая специализируется на тяжелом оборудовании и координирует деятельность таких предприятий, как HD Hyundai Construction Equipment и HD Hyundai Infracore.

HD Hyundai присоединится к восстановлению Украины

Во время презентации представители HD Hyundai XiteSolution заявили о планах активно участвовать в проектах восстановления. Компания рассматривает возможность:

Размещение производства – изучается вопрос крупноузловой сборки тяжелой строительной техники в Украине.

Создание логистического хаба – во Львовской области планируется открытие таможенно-логистического центра для техники Hyundai.

планируется открытие таможенно-логистического центра для техники Hyundai. Открытие тренинговых центров – три современных учебных центра для операторов и сервисного персонала тяжелой техники.

Перспективы развития

Руководитель HD Hyundai Group по проектам восстановления Украины Мун Чжэ-Йонг отметил, что компания видит огромный потенциал украинского рынка строительной техники в связи с масштабным восстановлением инфраструктуры:

Мы рассматриваем Украину как один из ключевых рынков и стремимся поддержать ее экономику. Открытие представительства в Киеве – это часть нашей долгосрочной стратегии,

– отметил Мун Чжэ-Йонг.

Заметьте. Первые учебные центры будут созданы в Киевской и Львовской областях, где специалисты смогут проходить практическое обучение на специальных симуляторах и полигонах. Также компания планирует обновить учебный центр Агентства восстановления и развития инфраструктуры в Белой Церкви.