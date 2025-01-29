Потенціал України

Про це повідомляє Міністерство економіки, інформує 24 Канал. За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, відкриття представництва відбулося вчасно.

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"Попит на будівельну та промислову техніку в Україні дуже високий. Ми цінуємо комплексний підхід HD Hyundai, який включає офіс, сервіс, навчання, локалізацію виробництва та співпрацю з українськими компаніями. Україна має потенціал стати найбільшим ринком відновлення цього десятиліття", – зазначив

Довідково. HD Hyundai XiteSolution є субхолдинговою компанією HD Hyundai Group, яка спеціалізується на важкому обладнанні та координує діяльність таких підприємств, як HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore.

HD Hyundai долучиться до відбудови України

Під час презентації представники HD Hyundai XiteSolution заявили про плани активно брати участь у проєктах відновлення. Компанія розглядає можливість:

Розміщення виробництва – вивчається питання великовузлового складання важкої будівельної техніки в Україні.

Створення логістичного хабу – у Львівській області планується відкриття митно-логістичного центру для техніки Hyundai.

планується відкриття митно-логістичного центру для техніки Hyundai. Відкриття тренінгових центрів – три сучасні навчальні центри для операторів і сервісного персоналу важкої техніки.

Перспективи розвитку

Керівник HD Hyundai Group з проєктів відновлення України Мун Чже-Йонг зазначив, що компанія бачить величезний потенціал українського ринку будівельної техніки у зв’язку з масштабним відновленням інфраструктури:

Ми розглядаємо Україну як один із ключових ринків і прагнемо підтримати її економіку. Відкриття представництва в Києві – це частина нашої довгострокової стратегії,

– зазначив Мун Чже-Йонг.

Зауважте. Перші навчальні центри будуть створені в Київській та Львівській областях, де фахівці зможуть проходити практичне навчання на спеціальних симуляторах та полігонах. Також компанія планує оновити навчальний центр Агенції відновлення та розвитку інфраструктури у Білій Церкві.