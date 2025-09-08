Минулого тижня федеральні агенти США заарештували 475 робітників на заводах Hyundai Motors і LG Energy Solutions. Більшість з них – громадяни Південної Кореї, яким було заборонено працювати в США після незаконного перетину кордону. Після такого рейду корейський міністр закордонних справ терміново летить у США.

Чому відбувся рейд на компанії Hyundai?

Як заявив Дональд Трамп після здійсненого рейду федеральними агентами, іноземні компанії повинні наймати та навчати американських працівників, а також дотримуватися імміграційного законодавства, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Також Трамп додає, що інцидент, що трапився, не зашкодив відносинам з Південною Кореєю.

Після операції з забезпечення дотримання імміграційного законодавства на акумуляторному заводі Hyundai у Джорджії я закликаю всі іноземні компанії, які інвестують у США, поважати імміграційні закони нашої країни,

– написав Дональд Трамп на Truth Social.

Цікаво, що у Південній Кореї висловили жаль після цього інциденту. Крім того, уряд країни має намір повернути близько 300 корейців на батьківщину, що були затримані після рейду.

Що відомо про Hyundai Цей завод є спільним підприємством Hyundai Motor та південнокорейським виробником акумуляторів LG Energy Solutions, вартість якого 4,3 мільярда доларів. Планувалося. що наприкінці цього року він розпочне роботу та стане частиною інвестицій Hyundai на суму 12,6 мільярда доларів.

Що відомо про завод Hyundai