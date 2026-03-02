Одна из авиакомпаний возобновляет рейсы из Дубая, однако есть ограничения

Emirates начнет возобновление работы, чтобы выполнять рейсы из аэропортов Дубая. Однако покинуть город смогут не все – есть определенные ограничения.

Когда возобновят авиарейсы из Дубая?

Emirates начнет выполнять ограниченное количество рейсов с вечера 2 марта, пишут в пресс-службе правительства Дубая.

В этот день начнут ограниченное восстановление работы, и небольшому количеству рейсов будет разрешено выполнять из аэропортов Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

Пассажирам рекомендуется не направляться в DXB или DWC, если с ними не свяжется непосредственно их авиакомпания с подтвержденным временем вылета. Рейсы будут ограничены:

Приоритет предоставляется клиентам с предварительным бронированием.

С пассажирами, которые были перебронированы на эти рейсы, свяжется непосредственно Emirates.

Как падают акции авиакомпании из-за ситуации на Ближнем Востоке?

Сферу путешествий накрыл хаос – рейсы массово отменяют, воздушное пространство закрывают, а акции авиакомпаний стремительно летят вниз, пишет Bloomberg.

Крупнейший международный авиаперевозчик мира – Emirates – остановил все рейсы в и из Дубая.

– остановил все рейсы в и из Дубая. Etihad Airways также продолжила отмену рейсов;

также продолжила отмену рейсов; В то же время Qatar Airways сообщила, что полеты в Доху и из нее полностью приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара.

сообщила, что полеты в Доху и из нее полностью приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара. Cathay Pacific отменила часть рейсов на Ближний Восток до 5 марта.

отменила часть рейсов на Ближний Восток до 5 марта. А индийская IndiGo продлила ограничения полетов до вторника.

На фоне этих событий биржи отреагировали мгновенно. В Европе акции Deutsche Lufthansa AG просели на 11%, акции холдинга IAG SA – на 13%, а Air France-KLM потеряли 10% на старте торгов. Инвесторы нервничают: впереди летний сезон – ключевой период для отрасли, а конфликт может серьезно ударить по спросу на путешествия.

Что делать украинцам, которые находятся в ОАЭ и Бахрейне?