Когда возобновят авиарейсы из Дубая?
Emirates начнет выполнять ограниченное количество рейсов с вечера 2 марта, пишут в пресс-службе правительства Дубая.
В этот день начнут ограниченное восстановление работы, и небольшому количеству рейсов будет разрешено выполнять из аэропортов Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).
Пассажирам рекомендуется не направляться в DXB или DWC, если с ними не свяжется непосредственно их авиакомпания с подтвержденным временем вылета. Рейсы будут ограничены:
- Приоритет предоставляется клиентам с предварительным бронированием.
- С пассажирами, которые были перебронированы на эти рейсы, свяжется непосредственно Emirates.
Как падают акции авиакомпании из-за ситуации на Ближнем Востоке?
Сферу путешествий накрыл хаос – рейсы массово отменяют, воздушное пространство закрывают, а акции авиакомпаний стремительно летят вниз, пишет Bloomberg.
- Крупнейший международный авиаперевозчик мира – Emirates – остановил все рейсы в и из Дубая.
- Etihad Airways также продолжила отмену рейсов;
- В то же время Qatar Airways сообщила, что полеты в Доху и из нее полностью приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара.
- Cathay Pacific отменила часть рейсов на Ближний Восток до 5 марта.
- А индийская IndiGo продлила ограничения полетов до вторника.
На фоне этих событий биржи отреагировали мгновенно. В Европе акции Deutsche Lufthansa AG просели на 11%, акции холдинга IAG SA – на 13%, а Air France-KLM потеряли 10% на старте торгов. Инвесторы нервничают: впереди летний сезон – ключевой период для отрасли, а конфликт может серьезно ударить по спросу на путешествия.
Что делать украинцам, которые находятся в ОАЭ и Бахрейне?
В заявлении МИД отмечается, что все граждане Украины, которые сейчас находятся на территории ОАЭ и Бахрейна должны заполнить информационно-учетную форму, поскольку она является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.
Посольство советует следить за обновлениями ситуации с безопасностью на официальных сайтах и в соцсетях.
В МИД добавили ссылку на информационно-учетную форму.