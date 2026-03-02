Коли відновлять авіарейси з Дубая?

Emirates почне виконувати обмежену кількість рейсів з вечора 2 березня, пишуть у пресслужбі уряду Дубаю.

Дивіться також Над головою постійно літає, – MamaRika вийшла на зв'язок з Дубая, який обстрілює Іран

Цього дня розпочнуть обмежене відновлення роботи, і невеликій кількості рейси буде дозволено виконувати з аеропортів Dubai International (DXB) та Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

Пасажирам рекомендується не прямувати до DXB або DWC, якщо з ними не зв’яжеться безпосередньо їхня авіакомпанія з підтвердженим часом вильоту. Рейси будуть обмежені:

Пріоритет надається клієнтам з попередніми бронюваннями.

З пасажирами, які були переброньовані на ці рейси, зв’яжеться безпосередньо Emirates.

Як падають акції авіакомпанії через ситуацію на Близькому Сході?

Сферу подорожей накрив хаос – рейси масово скасовують, повітряний простір закривають, а акції авіакомпаній стрімко летять вниз, пише Bloomberg.

Найбільший міжнародний авіаперевізник світу – Emirates – зупинив усі рейси до та з Дубая.

– зупинив усі рейси до та з Дубая. Etihad Airways також продовжила скасування рейсів;

також продовжила скасування рейсів; Натомість Qatar Airways повідомила, що польоти до Дохи і з неї повністю призупинені через закриття повітряного простору Катару.

повідомила, що польоти до Дохи і з неї повністю призупинені через закриття повітряного простору Катару. Cathay Pacific скасувала частину рейсів на Близький Схід до 5 березня.

скасувала частину рейсів на Близький Схід до 5 березня. А індійська IndiGo продовжила обмеження польотів до вівторка.

На тлі цих подій біржі відреагували миттєво. У Європі акції Deutsche Lufthansa AG просіли на 11%, акції холдингу IAG SA – на 13%, а Air France-KLM втратили 10% на старті торгів. Інвестори нервують: попереду літній сезон – ключовий період для галузі, а конфлікт може серйозно вдарити по попиту на подорожі.

Що робити українцям, які перебувають в ОАЕ та Бахрейні?