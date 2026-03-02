Про це повідомило посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах у Facebook.
Що робити громадянам України, які нині вимушено перебувають в ОАЕ?
У заяві МЗС наголошується, що усі громадяни України, які нині перебувають на території ОАЕ та Бахрейну повинні заповнити інформаційно-облікову форму, оскільки вона є основним засобом зв'язку із консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.
Там наголосили, що наразі усі телефонні лінії відомств перенавантажені, тож для зв'язку у разі виникнення питань треба заповнити форму.
Важливо! У МЗС додали лінк на інформаційно-облікову форму.
Водночас у посольстві закликали громадян регулярно слідкувати за оновленнями щодо поточної безпекової ситуації та рекомендацій на офіційному сайті та сторінках у Facebook та Instagram.
Що відомо про конфлікт на Близькому Сході?
Збройне протистояння США та Ізраїлю проти Ірану розпочалось 28 лютого.
Саме того дня Трамп віддав наказ здійснити масштабну повітряну атаку на Іран. Внаслідок численних та ефективних ударів було ліквідовано очільника іранського режиму Алі Хаменеї.
У відповідь Іран атакував військові бази США у країнах Близького Сходу, зокрема в Катарі, Бахрейні, Кувейті та ОАЕ.