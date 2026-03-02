Про це повідомило посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах у Facebook.

Що робити громадянам України, які нині вимушено перебувають в ОАЕ?

У заяві МЗС наголошується, що усі громадяни України, які нині перебувають на території ОАЕ та Бахрейну повинні заповнити інформаційно-облікову форму, оскільки вона є основним засобом зв'язку із консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.

Там наголосили, що наразі усі телефонні лінії відомств перенавантажені, тож для зв'язку у разі виникнення питань треба заповнити форму.

Важливо! У МЗС додали лінк на інформаційно-облікову форму.

Водночас у посольстві закликали громадян регулярно слідкувати за оновленнями щодо поточної безпекової ситуації та рекомендацій на офіційному сайті та сторінках у Facebook та Instagram.

