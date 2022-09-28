Безос или Маск: кто возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов США

Миллиардер Илон Маск впервые обогнал Джеффа Безоса и возглавил список 400 самых богатых бизнесменов США. Это произошло из-за того, что акции Amazon существенно упали, а вот состояние глава Tesla наоборот выросло.

Самый богатый бизнесмен США

Состояние маска в Forbes оценили в 251 миллиард долларов. За год оно выросло на 32% или на 60,5 миллиардов долларов. Состояние миллиардеров считали беря во внимание курс акций по состоянию на 2 сентября этого года.

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Кто еще в лидерах рейтинга

На втором месте в рейтинге оказался Джефф Безос, его состояние составило 151 миллиард долларов. Это на 50 миллиардов меньше, чем в прошлом году. В 2021 году его состояние составляло 201 миллиард долларов. Состояние Безоса сократилось на четверть из-за падения цены акций Amazon более чем на 20%.

Третью строчку занял Билл Гейтс с состоянием в 106 миллиарда долларов. На четвертом месте – соучредитель Oracle Ларри Эллисон, 101 миллиард долларов. На пятой позиции – предприниматель и инвестор Уоррен Баффет, у которого 97 миллиарда долларов.

Состояние богатейших бизнесменов США

Состояние 400 самых богатых американцев в целом оценивается в 4 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше, чем в прошлом. Что касается минимального собственного капитала, чтобы попасть в список Forbes, он также снизился. Речь идет о 200 миллионах долларов за год. Минимальный собственній капитал в этом году составляет 2,7 миллиарда долларов.

Следует отметить, что минимум для попадания в список снизилось впервые со времен Великой рецессии. Также, по данным Forbes, впервые со времен Великой рецессии сверхбогатые американцы не стали богаче против прошлого года.