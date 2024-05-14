Казино больше не будут рекламировать: власти ввели ограничения
Источник:Даниил Гетманцев
Власти приняли законопроект N9256-д, который предусматривает ограничение игорного бизнеса. Это вызвало дискуссии в обществе, поэтому Даниил Гетманцев провел рабочую группу.
Какие ограничения введут
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что реклама казино и другого игорного бизнеса будет запрещена.
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Полностью, кроме рекламы непосредственно в игорных заведениях. Спонсорство также. Еще есть небольшой лаг для дискуссии о спонсорстве спорта, но пока скорее нет, чем да.
Дополнительно приняты ограничения для игроков – по времени игры, сумме потраченных средств, одному аккаунту. Также это касается игры военнослужащих.
Поддержаны запреты и ограничения для операторов, предложенные НБУ и дополнительные основания аннулирования лицензий (налоговый долг, применение способа расчетов иного, чем наличный или безналичный),
– написал он.
Все эти ограничения также распространяются на лотереи в равной степени. Другие вопросы на рабочей группе не обсуждались.