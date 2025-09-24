Ресторан на Закарпатье продают за 1,9 миллиардов долларов
- Ресторанный комплекс в селе Голубиное Закарпатской области продают за 1,9 миллиона долларов, расположен на трассе Киев-Чоп.
- Комплекс имеет площадь 750 кв. м, вмещает до 160 гостей и оборудован современными удобствами, включая видеонаблюдение с 40 камерами.
Ресторанный комплекс в селе Голубиное Закарпатской области выставили на продажу за 1,9 миллиона долларов. Объект расположен на популярной трассе Киев-Чоп.
Где расположен объект?
Об этом сообщает Inventure, передает 24 Канал. Комплекс расположен на 782-м километре трассы Киев–Чоп, недалеко от курортного города Свалява – в 67 километрах от Ужгорода и 28 километрах от Мукачево. Общая площадь зданий составляет 750 квадратных метра, а земельный участок занимает более 65 соток.
Детали о комплексе?
Закрытая веранда с панорамными автоматическими окнами вмещает до 80 гостей. Основной зал разделен на две части: пространство быстрого питания на 28 мест и ресторан-пиццерия на 52 места с итальянской дровяной печью для пиццы и стильным интерьером. В целом ресторан рассчитан на 160 посетителей.
В производственной зоне комплекса – кухня с мясным и овощным цехами, склад с морозильными и охладительными камерами, а также бытовые помещения для персонала и административный офис.
На территории есть детская площадка, парковка на 70 автомобилей и автобусов, декоративное озеленение с автоматической системой полива, а также более 120 светильников для ночного освещения.
Обратите внимание. Безопасность обеспечивает видеонаблюдение с более чем 40 камерами и сигнализация. Комплекс введен в эксплуатацию в 2024 году.
Какие еще интересные объекты выставили на продажу?
В селе Пороги продают дом за 10 тысяч долларов – его возвели еще в 1942 году.
К слову, в рамках роведення онлайн-аукционов большой приватизации через систему "Prozorro.Продажи" государственный бюджет получил 8,9 миллиардов гривен от продажи четырех крупных объектов.
Сейчас объявлено два новых аукциона общей стартовой ценой почти 4,8 миллиарда гривен – за Одесский припортовый завод и санкционный актив "Мотордеталь-Конотоп".