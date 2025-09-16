Менеджер по продажам опубликовал видеообзор дома. Он называет его "эксклюзивным" и говорит, что это отличное предложение под строительство, потому что расположен "в самом сердце Карпат", рассказывает 24 Канал со ссылкой на публикацию Марьяна Веркальца в тиктоке.

Как выглядит дом в Карпатах за 10 тысяч долларов?

Площадь дома составляет около 50 квадратных метров, но его можно дооборудовать в полутора- или двухэтажное здание. Крыша и внутренние комнаты автор хорошо показывает в видео.

К дому подведен газ, рядом есть колодец, поэтому в дальнейшем хозяин сможет сделать скважину. В собственность принадлежит участок в 5 соток. Расположен дом у реки Быстрицы – именно она протекает через село Пороги.

Какой дом внутри: видеообзор

Пользователей в основном ошеломила цена за дом. Большинство считает, что она неоправданна:

Вы что в ель въехали без тормозов?;

В чем эксклюзив?;

Я купила в лесу на границе с Польшей в лучшем состоянии – 25 соток земли за 4000 гривен;

Это точно дом, не конюшня?;

Здесь 2 – 3 тысячи долларов максимум.

Однако были и те, кто поддержал продажу дома за такую цену, мол, это "хороший вариант", а дальше будет еще дороже.

Какой дом продают в Карпатах за 40 тысяч долларов?

В селе Гринява Верховинского района продают старый двухэтажный дом. На первом этаже – кладовая и кухня, а на втором – три спальни. В доме есть печи, которыми можно отапливать дом.

Также в собственности принадлежат хозяйственные постройки и участок площадью 1 гектар. Стоимость – 40 тысяч долларов, которую часть комментаторов также назвали "заоблачной".