Ресторанний комплекс у селі Голубине Закарпатської області виставили на продаж за 1,9 мільйона доларів. Об'єкт розташований на популярній трасі Київ-Чоп.

Де розташований об'єкт?

Про це повідомляє Inventure, передає 24 Канал. Комплекс розташований на 782-му кілометрі траси Київ–Чоп, недалеко від курортного міста Свалява – за 67 кілометрів від Ужгорода та 28 кілометрів від Мукачева. Загальна площа будівель складає 750 квадратних метра, а земельна ділянка займає понад 65 соток.

Деталі про комплекс?

Закрита веранда з панорамними автоматичними вікнами вміщує до 80 гостей. Основна зала поділена на дві частини: простір швидкого харчування на 28 місць та ресторан-піцерія на 52 місця з італійською дров'яною піччю для піци і стильним інтер’єром. Загалом ресторан розрахований на 160 відвідувачів.

У виробничій зоні комплексу – кухня з м'ясним і овочевим цехами, склад з морозильними та охолоджувальними камерами, а також побутові приміщення для персоналу і адміністративний офіс.

На території є дитячий майданчик, паркування на 70 автомобілів і автобусів, декоративне озеленення з автоматичною системою поливу, а також понад 120 світильників для нічного освітлення.

Зауважте. Безпеку забезпечує відеоспостереження з більш ніж 40 камерами і сигналізація. Комплекс введено в експлуатацію у 2024 році.

