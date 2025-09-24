Ресторан на Закарпатті продають за 1,9 мільярдів доларів
- Ресторанний комплекс у селі Голубине Закарпатської області продають за 1,9 мільйона доларів, розташований на трасі Київ-Чоп.
- Комплекс має площу 750 кв. м, вміщує до 160 гостей та обладнаний сучасними зручностями, включаючи відеоспостереження з 40 камерами.
Ресторанний комплекс у селі Голубине Закарпатської області виставили на продаж за 1,9 мільйона доларів. Об'єкт розташований на популярній трасі Київ-Чоп.
Де розташований об'єкт?
Про це повідомляє Inventure, передає 24 Канал. Комплекс розташований на 782-му кілометрі траси Київ–Чоп, недалеко від курортного міста Свалява – за 67 кілометрів від Ужгорода та 28 кілометрів від Мукачева. Загальна площа будівель складає 750 квадратних метра, а земельна ділянка займає понад 65 соток.
Деталі про комплекс?
Закрита веранда з панорамними автоматичними вікнами вміщує до 80 гостей. Основна зала поділена на дві частини: простір швидкого харчування на 28 місць та ресторан-піцерія на 52 місця з італійською дров'яною піччю для піци і стильним інтер’єром. Загалом ресторан розрахований на 160 відвідувачів.
У виробничій зоні комплексу – кухня з м'ясним і овочевим цехами, склад з морозильними та охолоджувальними камерами, а також побутові приміщення для персоналу і адміністративний офіс.
На території є дитячий майданчик, паркування на 70 автомобілів і автобусів, декоративне озеленення з автоматичною системою поливу, а також понад 120 світильників для нічного освітлення.
Зауважте. Безпеку забезпечує відеоспостереження з більш ніж 40 камерами і сигналізація. Комплекс введено в експлуатацію у 2024 році.
Які ще цікаві об'єкти виставили на продаж?
У селі Пороги продають будинок за 10 тисяч доларів – його звели ще у 1942 році.
До слова, у рамках роведення онлайн-аукціонів великої приватизації через систему "Prozorro.Продажі" державний бюджет отримав 8,9 мільярдів гривень від продажу чотирьох великих об'єктів.
Наразі оголошено два нові аукціони загальною стартовою ціною майже 4,8 мільярда гривень – за Одеський припортовий завод і санкційний актив "Мотордеталь-Конотоп".