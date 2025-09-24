Где расположен объект?

Об этом сообщает Inventure, передает 24 Канал. Комплекс расположен на 782-м километре трассы Киев–Чоп, недалеко от курортного города Свалява – в 67 километрах от Ужгорода и 28 километрах от Мукачево. Общая площадь зданий составляет 750 квадратных метра, а земельный участок занимает более 65 соток.

Смотрите также Санкционные активы разлетаются как горячие пирожки: государство заработало 8,9 миллиардов гривен

Детали о комплексе?

Закрытая веранда с панорамными автоматическими окнами вмещает до 80 гостей. Основной зал разделен на две части: пространство быстрого питания на 28 мест и ресторан-пиццерия на 52 места с итальянской дровяной печью для пиццы и стильным интерьером. В целом ресторан рассчитан на 160 посетителей.

В производственной зоне комплекса – кухня с мясным и овощным цехами, склад с морозильными и охладительными камерами, а также бытовые помещения для персонала и административный офис.

На территории есть детская площадка, парковка на 70 автомобилей и автобусов, декоративное озеленение с автоматической системой полива, а также более 120 светильников для ночного освещения.

Обратите внимание. Безопасность обеспечивает видеонаблюдение с более чем 40 камерами и сигнализация. Комплекс введен в эксплуатацию в 2024 году.

Какие еще интересные объекты выставили на продажу?