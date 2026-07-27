Россия атакует топливную инфраструктуру Украины: уничтожены все АЗС на важном маршруте

На сегодняшний день самая сложная ситуация с автозаправочными станциями в Украине наблюдается на трассе Харьков – Киев. В частности, маршрут Харьков – Полтава остался без всякой АЗС.

Что происходит с украинскими АЗС

Именно в Харьковской области уже уничтожено более 80 автозаправочных станций, о чем рассказал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

Александр Скорик депутат Харьковского областного совета На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков – Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и дальше по дороге в Полтаву.

Депутат призвал водителей, которые планируют ехать по этому маршруту, заранее позаботиться о запасе горючего. Согласно его словам, последняя заправка работала в поселке Валки . Но в воскресенье, 26 июля, она была уничтожена.

В то же время Скорик добавил, что о продовольственном или топливном кризисе в Украине речь не идет.

Александр Скорик также сообщил, что в Украине уничтожены более 200 автозаправочных станций, из них более 80 – в Харькове и Харьковской области.

Но никакого кризиса нет. Живем, боремся, воюем,

– заявил депутат.

Напомним, что количество российских атак по АЗС Украины существенно возросло с весны. Особенно активно враг "бьет" по станциям в прифронтовых регионах.

В то же время Кирилл Буданов заявил, что в Киеве топливного кризиса не будет. Пока он не видит предпосылок для такой ситуации.