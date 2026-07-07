Будет ли в Киеве топливный кризис

Ожидает ли Киев подобную ситуацию в результате ответных ударов, рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

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Он пояснил, что все эти годы россияне активизируют удары по АЗС. Речь идет, прежде всего, о прифронтовых регионах.

Буданов подчеркнул, что это огромная проблема. Но правительство планирует найти ее решение.

В то же время глава ОП озвучил свой прогноз относительно столицы. По мнению Кирилла Буданова, там топливного кризиса не будет.

"Я не вижу признаков этого",

– отметил глава Офиса президента.

То есть удары по АЗС Украины пока не повлияют на Киев. Однако проблема в прифронтовых областях остается актуальной.

Что еще известно о ситуации с топливом в Украине

Россия в настоящее время усилила удары по украинским АЗС. Это стало ответом Кремля на удары украинских дронов по НПЗ.

Только за месяц пострадали более 100 АЗС в нескольких областях Украины. Однако топливного кризиса в стране не ожидается.