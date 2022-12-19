Компания Гейтса отложит запуск передового ядерного реактора: топливо для него поставлялось из России

Компания Билла Гейтса TerraPower отложит запуск своего инновационного ядерного реактора Natrium не менее чем на два года. Дело в том, что в проекте использовалось топливо, единственным поставщиком которого была Россия.

Полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину заставило TerraPower разорвать все отношения с российскими поставщиками. Теперь компания ищет альтернативные источники импорта высокопробного низкообогащенного урана, – High-Assay Low-Enriched Uranium, или HALEU, – и призывает правительство США посодействовать производству ресурса внутри страны.

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Россия была единственным поставщиком HALEU в США

Завершить строительство Natrium в угольном городке Кеммерер, штат Вайоминг, TerraPower планировала к 2028 году. Однако невозможность поставлять необходимое топливо из России после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину привела к отсрочке запуска инновационного реактора по меньшей мере на два года.

В феврале 2022 года вторжение (полномасштабное – ред. 24 канал) России в Украину привело к тому, что единственный коммерческий источник топлива HALEU больше не является жизнеспособной частью цепочки поставок для TerraPower, а также для других компаний нашей отрасли. Учитывая недоступность топлива, а также то, что строительство мощностей для производства HALEU (внутри США – ред. 24 канал) не начато, TerraPower ожидает по меньшей мере двухлетней задержки касательно ввода реактора Natrium в эксплуатацию,

– констатировал СЕО компании Крис Левеск.

Добавим, что инновационный проект ядерного реактора, известного под названием Natrium, стоит 4 миллиарда долларов. Половину расходов на строительство непосредственно финансирует Министерство энергетики США. Ожидается, что ядерный реактор будет иметь базовую мощность в 345 мегаватт с потенциалом расширения до 500 мегаватт, – этого достаточно для обеспечения энергией половины города среднего размера

Однако разработка зависит от высокопробного низкообогащенного урана HALEU. В настоящее время существующие ядерные реакторы в США работают на топливе Uranium-235, обогащенном до 5%, тогда как HALEU обогащен от 5 до 20%.

Проблема в том, что США пока не имеют обогатительных мощностей для производства HALEU в коммерческих масштабах. Поэтому, по словам Криса Левеска, после понимания, что Россия не может быть надежным торговым партнером, TerraPower призывает американских законодателей одобрить выделение 2,1 миллиарда долларов на развитие мощностей для производства HALEU на внутреннем рынке США.