Повномасштабне вторгнення країни-агресорки в Україну змусило TerraPower розірвати будь-які відносини з російськими постачальниками. Тепер компанія шукає альтернативні джерела імпорту високопробного низькозбагаченого урану, – High-Assay Low-Enriched Uranium, або ж HALEU, – і закликає уряд США посприяти виробництву ресурсу всередині країни.

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Росія була єдиним постачальником HALEU у США

Завершити будівництво Natrium у вугільному містечку Кеммерер, штат Вайомінг, TerraPower планувала до 2028 року. Проте, неможливість постачати необхідне паливо з Росії після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну спричинило відтермінування запуску інноваційного реактора щонайменше на два роки.

У лютому 2022 року вторгнення (повномасштабне – ред. 24 канал) Росії в Україну призвело до того, що єдине комерційне джерело палива HALEU більше не є життєздатною частиною ланцюжка постачання для TerraPower, а також для інших компаній нашої галузі. Враховуючи недоступність палива, а також те, що будівництва потужностей з виробництва HALEU (всередині США – ред. 24 канал) не розпочато, TerraPower очікує щонайменше дворічної затримки щодо введення реактора Natrium в експлуатацію,

– констатував СЕО компанії Кріс Левеск.

Додамо, що інноваційний проєкт ядерного реактора, відомого під назвою Natrium, коштує 4 мільярди доларів. Половину витрат на будівництво фінансує безпосередньо Міністерство енергетики США. Очікується, що ядерний реактор матиме базову потужність у 345 мегаватів з потенціалом розширення до 500 мегаватів, – цього достатньо для забезпечення енергією половини міста середнього розміру.

Проте, розробка залежить від високопробного низькозбагаченого урану HALEU. Наразі існуючі ядерні реактори у США працюють на паливі Uranium-235, збагаченому до 5%, тоді як HALEU збагачений від 5 до 20%.

Проблема у тому, що США наразі не мають збагачувальних потужностей для виробництва HALEU у комерційних обсягах. Тому, за словами Кріса Левеска, після розуміння, що Росія не може бути надійним торговельним партнером, TerraPower закликає американських законодавців схвалити виділення 2,1 мільярда доларів на розвиток потужностей для виробництва HALEU на внутрішньому ринку США.