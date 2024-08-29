Торговля между Россией и Южной Кореей существенно снизилась из-за санкций

Торговля между Россией и Южной Кореей упала на треть в первом полугодии 2024 года из-за санкционных ограничений. С января по июль 2024 года товарооборот сократился на 34% до 6,638 миллиарда долларов.

Как снизилась торговля между Россией и Южной Кореей

Экспорт из России снизился на 35% до 3, 794 миллиарда долларов, а импорт из Южной Кореи упал на 32% до 2, 843 миллиарда долларов, передают российские СМИ

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В посольстве России отмечают, что потребление Южной Кореей российских нефтепродуктов остается на очень низком уровне. С конца 2022 г. страна полностью прекратила импорт сырой нефти из России.

Поставки каменного угля из России также резко сократились на 59% в стоимостном выражении за январь-июль 2024 года.

Какие товары попали под ограничение

С начала 2024 года Южная Корея значительно усилила экспортные ограничения по России. В феврале к списку запрещенных для ввоза в Россию товаров добавили 682 позиции., что охватило почти 46% всего импорта из Южной Кореи в денежном эквиваленте.

Любопытно! В этот перечень попали автомобили стоимостью более 50 тысяч долларов, металлоконструкции, а также оборудование для строительства и нефтегазовой промышленности.

Ситуация усугубилась после июньского визита Путина в Северную Корею и подписания договора о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном. В ответ Южная Корея расширила санкционный список, добавив новые российские компании и грузовые суда.

Заметьте! Также был введен запрет на экспорт в Россию и Беларусь еще 243 видов товаров., которые могут быть использованы в военных целях. В этот список включили металлорежущее оборудование, детали оптических устройств и датчики.

Общее количество товаров, запрещенных к экспорту в Россию, возросло до 1402 наименований.