Россия ввозит двигатели для дронов под видом холодильного оборудования

Россия продолжает получать китайские двигатели для производства ударных беспилотников в обход международных санкций. Поставки маскируют под "промышленные холодильные установки".

Как налажена схема?

Получателем является Ижевский электромеханический завод "Купол", который находится под санкциями Украины, США, ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских чиновников и документы, передает 24 Канал.

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Именно там изготавливают дроны "Гарпия-А1", напоминающие иранские "Шахеды", однако используют китайские комплектующие, в частности, двигатели L550E, навигационные системы и электронику.

Заметьте. В 2024 году "Купол" выпустил около 2000 "Гарпий", а в 2025-м планирует увеличить производство до более 6000. По оценкам украинской разведки, Россия ежемесячно запускает до 500 таких дронов для атак.

Как вовлечен Китай?

Сначала двигатели поставляла компания Xiamen Limbach Aviation Engine Co., которая впоследствии попала под санкции. После этого на рынке появился новый поставщик – китайская Beijing Xichao International Technology and Trade.

В МИД Китая заявили, что им не известно о поставках таких деталей для беспилотников. В то же время, как пишет Reuters, неназванный китайский источник отметил, что Китай производит 75% всех дронов в мире, и если Россия использует их в войне – это делают и другие страны, в частности Украина.