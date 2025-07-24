Як налагоджена схема?

Отримувачем є Іжевський електромеханічний завод "Купол", який перебуває під санкціями України, США, ЄС, повідомляє Reuters із посиланням на трьох європейських чиновників і документи, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія виготовляє зброю для вбивства українців за участю Австрії, – розслідування Dallas

Саме там виготовляють дрони "Гарпія-А1", що нагадують іранські "Шахеди", однак використовують китайські комплектуючі, зокрема, двигуни L550E, навігаційні системи й електроніку.

Зауважте. У 2024 році "Купол" випустив близько 2000 "Гарпій", а у 2025-му планує збільшити виробництво до понад 6000. За оцінками української розвідки, Росія щомісяця запускає до 500 таких дронів для атак.

Як залучений Китай?

Спочатку двигуни постачала компанія Xiamen Limbach Aviation Engine Co., яка згодом потрапила під санкції. Після цього на ринку з'явився новий постачальник – китайська Beijing Xichao International Technology and Trade.

У МЗС Китаю заявили, що їм не відомо про постачання таких деталей для безпілотників. Водночас, як пише Reuters, неназване китайське джерело зауважило, що Китай виготовляє 75% усіх дронів у світі, і якщо Росія використовує їх у війні – це роблять і інші країни, зокрема Україна.