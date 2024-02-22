Захват продолжается даже внутри – активы крупнейшего автодилера России теперь конфискованы

Россияне стремятся к захвату не только в войне против Украины. Они также активно грабят и собственный внутренний рынок.

Активы "Рольфа" теперь полностью принадлежат России

В декабре прошлого года российский диктатор Владимир Путин издал указ о передаче активов крупнейшего российского автодилера "Рольф" в управление Госимущества. Однако на этом дело не закончилось.

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Чтобы "узаконить" рейдерский захват активов, российская Генпрокуратура обратилась в суд о взыскании активов "Рольф" в пользу государства. Суд "неожиданно" принял все претензии Генпрокуратуры и удовлетворил иск.

Согласно решению суда, России теперь принадлежат все акции АО "Рольф". Ранее они принадлежали "Деланс лимитед" и ООО "Рольф моторс". Также речь идет о 100% доли в уставных капиталах ООО "Рольф моторс", ООО "Рольф эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф тех".

"Рольф" – крупнейший автодилер России, который владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге. Компанию основал бывший депутат Госдумы Сергей Петров, до 2021 года он был среди самых богатых россиян в списке Forbes.

В 2019 году против Петрова и других руководителей возбудили уголовное дело. Его обвинили в незаконных валютных операциях и переводе средств нерезидентам. Петров живет за границей, поэтому его судили заочно. Сам он утверждает, что уголовное дело – это попытка захватить бизнес и месть за политическую деятельность.