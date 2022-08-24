россия придумала, как продавать бриллианты в обход санкций, – СМИ

россия нашла способ обходить санкции связанные с экспортом бриллиантов через индийские банки. Речь идет о российской компании "Алроса", которая снова зарабатывает миллионы долларов, спонсируя войну против Украины.

В апреле этого года на компанию "Алроса", отвечающую за 90% добычи алмазов в россии, наложили санкции. После этого экспорт алмазов из страны-агрессора на ее основные рынки (Индии, Бельгии) резко упал. Однако, как только паника на рынке бриллиантов начала утихать, российский добывающий гигант "Алроса" непублично возобновил экспорт до почти довоенного уровня.

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"Алроса" обходит санкции

Сделки по покупке российских бриллиантов преимущественно проходят через индийские банки, которым "становится все более комфортно способствовать транзакциям в валютах, отличных от доллара США", сообщает издание Bloomberg. Очевидно, российская компания продает бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии.

Но заметим, что в настоящее время нет подтверждений того, что вышеупомянутые финансовые операции каким-либо образом нарушают санкции или законодательство. Вместе с тем покупатели алмазов из страны-агрессора пытаются избежать огласки во избежание репутационных рисков.

Сделки заключаются тихо – даже по стандартам известной своей закрытостью бриллиантовой индустрии – и "Алроса" прекратила публиковать информацию о продажах или финансовых показателях,

– отмечает агентство.

Кто покупает русские алмазы

Индийские и бельгийские покупатели, а также торговцы ювелирными изделиями из Китая и Ближнего Востока по-прежнему хотят покупать российские бриллианты. Они ищут решение избежать проблем с оплатой после наложения санкций.

Однако некоторые представители алмазной промышленности настаивают на том, чтобы исключить российские камни с рынка. К примеру, американские ювелирные компании Tiffany & Co. и Signet Jewellers Ltd. заявили, что перестанут покупать новые алмазы, добываемые в россии.

Прибыли "Алроса" от продаж бриллиантов

российская компания "Алпроса" сейчас ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 миллионов долларов. Это всего на 20 – 30% меньше, чем до войны, и контролирует треть мирового рынка необработанных бриллиантов. Более того, фактически "Алпроса" – государственная компания страны-агрессора. Дело в том, что федеральное правительство владеет 33% его активов, а местные власти – 25%.

Издание Bloomberg подчеркнуло, что возвращение российского гиганта на глобальный рынок привело к быстрому снижению цен на необработанные бриллианты.