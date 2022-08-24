У квітні цьогоріч на компанію "Алроса", яка відповідає за 90% видобутку алмазів у росії, наклали санкції. Після цього експорт алмазів з країни-агресорки на її основні ринки (Індії, Бельгії), різко впав. Однак, як тільки паніка на ринку діамантів почала вщухати, російський видобувний гігант "Алроса" непублічно відновив експорт до майже довоєнного рівня.

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"Алроса" обходить санкції

Угоди з купівлі російських діамантів переважно проходять через індійські банки, яким "стає все більш комфортно сприяти транзакціям у валютах, відмінних від долара США", повідомляє видання Bloomberg. Вочевидь російська компанія продає діаманти покупцям в Індії та Європі переважно в обмін на рупії.

Але зауважимо, що нині немає підтверджень того, що вище згадані фінансові операції якимось чином порушують санкції чи законодавство. Разом з тим покупці алмазів з країни-агресорки намагаються уникнути розголосу, аби уникнути репутаційних ризиків.

Угоди укладаються тихо – навіть за стандартами відомої своєю закритістю діамантової індустрії – і "Алроса" припинила публікувати інформацію про продажі чи фінансові показники,

– зауважує агентство.

Хто купує російські алмази

Індійські та бельгійські покупці, а також торговці ювелірними виробами з Китаю і Близького Сходу, як і раніше хочуть купувати російські діаманти. Тож вони шукають рішення уникнути проблем з оплатою після накладення санкцій.

Однак деякі представники алмазної промисловості наполягають на тому, щоб виключити російські камені з ринку. Наприклад, американські ювелірні компанії Tiffany & Co. та Signet Jewellers Ltd. заявили, що припинять купувати нові алмази, видобуті в Росії.

Прибутки "Алроса" від продажів діамантів

російська компанія "Алпроса" зараз щомісяця продає діамантів на понад 250 мільйонів доларів. Це лише на 20 – 30% менше, ніж до війни, й контролює третину світового ринку необроблених діамантів. Ба більше, фактично "Алпроса" – державна компанія країни-агресорки. Річ у тім, що федеральний уряд володіє 33% її активів, а місцева влада – 25%.

Видання Bloomberg підкреслила, що повернення російського гіганта на глобальний ринок призвело до швидкого зниження цін на необроблені діаманти.