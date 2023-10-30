Россия угрожает ЕС конфискацией активов, если дивиденды от санкционных денег пойдут Украине

В ЕС рассматривается возможность передать Украине прибыль от замороженных российских активов. В Кремле сразу прибегли к угрозам ответить зеркальными действиями.

Угрозы России из-за помощи Украине

В России в очередной раз прочат развал единства стран ЕС и фантазируют, как плохо живется европейцам после "потери дружбы" с Россией и поддержки "киевского режима". Тираду на эту тему издал глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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В частности, он поздравил пророссийских лидеров, пришедших к власти в Словакии и Венгрии. Что касается передачи Украине подсанкционных российских денег, то российский политик пообещал, что оккупанты будут отвечать тем же.

ЕС не рассматривает конфискацию собственно замороженных российских денег, а планирует передавать Украине только доходы, которые приносят эти активы благодаря тому, что лежат на депозитах.

Володин считает, что таким образом европейские лидеры хотят выровнять "плохое финансовое положение" и "продолжить милитаризацию Киева".

В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства.

– заявил российский политик.

Напомним, россияне уже успешно "национализировали" Danone и ряд других международных бизнесов. Впрочем, это не позволяет им значительно улучшить финансовое положение: доход за продажу нефти в Индию Россия получает в рупиях, а новости о том, что страна-бензоколонка продает бензин в убыток, уже успела насмешить весь цивилизованный мир.