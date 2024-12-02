Банкротства в России: почему тысячи торговых центров могут закрыться

Повышение ключевой ставки в России до 21% будет иметь негативные последствия для многих россиян. Поэтому владельцы торговых центров уже могут оказаться на грани банкротства.

Кредиты для россиян подорожали

Как рассказал вице-президент российского Союза торговых центров Павел Люлин, после увеличения ставки до 21% российские банки начали присылать клиентам сообщения о существенном росте стоимости уже выданных кредитов, передают российские СМИ.

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Напоминаем! Центральный Банк России повысил ключевую ставку до рекордного уровня – 21% годовых. Побудило к такому повышению недавнее падение рубля.

Кроме того, на ситуацию в России влияет и то, что налоги повышаются, а арендаторы массово отказываются от помещений, что может создать серьезные финансовые риски для владельцев тысячи ТЦ.