В Украине заблокировали более 2500 нелегальных азартных сайтов – причастны россияне

Игорный бизнес в Украине легализован, но не все решают играть по правилам. Среди величайших нарушителей – россияне.

Тысячи нелегальных сайтов азартных игр

В 2024 году правоохранители уже заблокировали более 2500 сайтов с нелегальными азартными играми. В отношении этих фактов возбуждено более 450 уголовных дел.

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Уже сообщено о подозрении для 21 человека. В суде есть обвинительные акты в отношении 72 человек, включая 7 обвинительных актов для 68 преступных группировок.

Как сообщили правоохранители, сейчас идет производство по нескольким крупным компаниям. В частности, некоторых подозревают в легализации денег, полученных от незаконной азартной деятельности, на сумму в 4, 8 миллиардов гривен.

Также сообщается, то идет расследование против подсанкционного юридического лица. Его контролировали структуры и граждане России, хотя она прикрывала нелегальную букмекерскую деятельность ресурсами международной букмекерской конторы.

Раньше мы писали о том, что активы "дочек" российских банков в Украине удалось реализовать на 5 миллиардов гривен.