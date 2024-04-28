Тисячі нелегальних сайтів азартних ігор

У 2024 році правоохоронці вже заблокували понад 2500 сайтів з нелегальними азартними іграми. Щодо цих фактів порушено більш як 450 кримінальних справ.

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Вже повідомлено про підозру для 21 особи. У суді є обвинувачувальні акти щодо 72 осіб, включаючи 7 обвинувальних актів для 68 злочинних угруповань.

Як повідомили правоохоронці, зараз триває провадження щодо кількох великих компаній. Зокрема, декого підозрюють у легалізації грошей, отриманих від незаконної азартної діяльності, на суму у 4,8 мільярда гривень.

Також повідомляється, що ведуть розслідування проти підсанкційної юридичної особи. Її контролювали структури та громадяни Росії, хоча вона прикривала нелегальну букмекерську діяльність ресурсами міжнародної букмекерської контори.

Раніше ми писали про те, що активи "дочок" російських банків в Україні вдалося реалізувати на 5 мільярдів гривень.