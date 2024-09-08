Эпическое "партнерство": у россиян нет запчастей к китайским авто – ждут 6 месяцев
Китайские автомобили заполонили российский рынок. Однако ездить на них россиянам как-то не удается.
Запчасти как роскошь
После санкций и выхода европейских автопроизводителей с российского рынка автосалоны заполонили китайские машины. Россияне радовались аналогу, однако не долго.
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Кроме того, что цена китайских автомобилей просто космическая, они еще и часто ломаются. А запчастей, несмотря на "партнерские" отношения с Китаем, просто нет.
Сколько длится ремонт
Как жалуются россияне, ждать запчасти к китайским автомобилям иногда приходится до 6 месяцев. Речь идет о таких брендах как Changan, BYD и FAW. Особенно долго приходится ждать кузовные детали, поэтому ремонт после ДТП растягивается на многие месяцы.
Интересно, что автомеханики жалуются не только на рост обращений в сервис, но и на качество деталей. Например, запчасть от одного автомобиля не подходит к другому той же модели. Также часто не хватает технической документации, что усложняет процесс ремонта.