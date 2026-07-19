Россия нанесла удар по складу одного из издательств и уничтожила около 250 000 книг

В ночь на 19 июля Киев подвергся массированной ракетной атаке со стороны страны-агрессора. В результате одного из ударов были повреждены помещения, принадлежавшие издательству "Книголав".

Об этом сообщило издательство в своих социальных сетях.

Что известно о последствиях атаки?

Команда "Книголав" сообщила, что в результате удара никто не пострадал. Однако они потеряли почти 250 000 книг.

Это результат труда авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, которая ежедневно работает для украинского читателя. Россия в очередной раз доказывает, что ведет войну не только против людей, но и против украинской культуры, образования и нашего будущего,

– написали в издательстве.

Они отметили, что из-за уничтожения склада могут возникнуть временные задержки с отправкой заказов. "Книголав" пообещали, что уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить все процессы.

Также они поблагодарили читателей за терпение и понимание. В издательстве призвали продолжать поддерживать украинскую культуру и Силы обороны Украины.

Что известно о российской атаке 19 июля?

В ночь на 19 июля Россия запустила по Киеву десятки баллистических ракет. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эта атака стала одной из крупнейших.

В результате российских ударов вновь серьезно пострадала станция метро "Лукьяновская". Из-за мощной взрывной волны в наземном вестибюле имеются серьезные повреждения, а сама станция временно приостановила свою работу.