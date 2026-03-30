Впервые за 25 лет: магазины в России массово закрываются из-за новых налогов Путина

В России впервые с 2000 года сократилось количество магазинов. Это касается многих торговых точек – от продуктовых магазинов, супермаркетов, до салонов связи и магазинов одежды.

Почему магазины массово закрываются в России?

Такую ситуацию наблюдают на фоне ухудшения состояния экономики и перехода россиян в режим экономии, пишет The Moscow Times.

В частности, в Москве на начало 2026-го работали 82,5 тысяч торговых точек, что на 4,5 тысяч меньше, чем годом ранее. В Петербурге за год их количество уменьшилось с 44 тысяч до 42,2 тысяч.

В целом по стране ситуация не лучше, чем в столицах. И это касается всех торговых точек – от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды,

– отметил основатель INFOLine Иван Федяков.

По его словам, причины закрытий следующие:

обострение конкуренции бизнеса и маркетплейсов;

рост себестоимости торговли;

ужесточение миграционного законодательства;

повышение налогов.

Так, например, если раньше магазин, оборот которого не превышал 60 миллионов рублей в месяц, мог работать по упрощенной системе налогообложения, и после снижения порога до 20 миллионов многие вынуждены закрываться.

В общем 2026 год станет еще хуже 2025-го, а закрытие магазинов коснется как премиального, так и бюджетного сегмента.

Как Россия может покрывать дефицит бюджета?

Дефицит бюджета России за 2 месяца 2026 года расширился до 3,45 триллиона рублей, то есть это 1,5% ВВП, что достигает почти годового прогноза. Экономист Олег Гетман для 24 Канала добавляет, что самое критическое для их дефицита как в этом году, так и в прошлом году, есть цены на энергоносители. И в первую очередь, на нефть.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы За два месяца 2026 года мировая цена нефти марки Brent держалась на уровне 60 долларов за баррель, а соответственно, российская марка Urals могла составлять где-то 40 долларов за баррель, что довольно близко к себестоимости. И если бы такая ситуация продержалась до конца года, то последствия для России были бы критическими.

Олег Гетман рассказывает, что россияне не только за счет нефтяных поступлений покрывают дефицит. Они это делают и за счет внутренних заимствований, и благодаря запасам Фонда нацблагосостояния, который накапливали 20 лет.

Если взять нефть, то сейчас дисконт на нее составляет где-то 20 – 30 долларов, а потому Россия пока не много зарабатывает в результате подорожания мировой стоимости,

– объясняет он.

Зато возможность займов на внутреннем рынке исчерпываются. Выплаты по ним уже составляют более 7% от ВВП.

По данным KSE Institute, общий объем внутреннего государственного долга почти удвоился с начала полномасштабного вторжения и в начале 2026 года достиг около 30 триллионов рублей.

Минфин России продолжает размещать облигации, в том числе с переменной ставкой. А это делает расходы на обслуживание более чувствительными к высоким процентным ставкам.

В то же время региональный долг также быстро растет и приблизился к 3,5 триллиона рублей.

А вот Фонд нацблагосостояния пока фактически пуст. Сейчас там осталось около 30 миллиардов долларов операбельных резервов. Хотя еще в начале 2022 года запасы Фонда составляли более 100 миллиардов долларов. Такими темпами до конца года он должен исчерпать себя,

– говорит экономист.

То есть в конце этого года россиянам остаются только две возможности покрывать дефицит: это радикальное срезание всех соцпрограмм в области медицины, образования и других, или печать рубля, который, в свою очередь, будет увеличивать инфляцию.

Проблемы бизнеса в России