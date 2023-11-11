Выход западных компаний с рынка России: сколько потеряли международные корпорации

После начала полномасштабного вторжения России в Украину значительное количество западных компаний оборвали связи со страной-агрессорой. Российские бизнесмены решили воспользоваться этой возможностью.

Что произошло с бизнесом в России

Аналитики агентства AK&M оценивают размер сделок, заключенных при выходе западного бизнеса из России в 21 миллиард долларов. Самой крупной из них до сих пор считается покупка Avito.

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Avito – популярная в России платформа онлайн-объявлений. Приобрел сервис бывший директор "МегаФона" и коллега известного российского олигарха Усманова – Иван Таврин за 2 миллиарда долларов.

Интересная ситуация возникла и из Arnest Group, принадлежащей Алексею Сагалу. Сначала эта компания приобрела часть корпорации Ball (предприятие, производящее упаковку для напитков), а затем купила российские активы Heineken NV всего за 1 евро.

В российские активы Heineken NV входили 7 пивоварений, которые находятся на территории России.

Александр Говор также заключил выгодную сделку. Ранее бизнесмен был владельцем всего 25 ресторанов McDonald's. А после выхода западного бизнеса получил 850 заведений по всей территории России.

Богатейший российский бизнесмен Владимир Потанин успел приобрести Росбанк у Societe Generale SA, прежде чем против него ввели санкции. Нельзя не упомянуть и о конфискации российскими властями некоторых компаний, в том числе принадлежащих Danone и Carlsberg.