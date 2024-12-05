Российский бизнес переживает кризис из-за войны и санкций. Ситуация ухудшилась из-за банкротств, падения рубля, роста стоимости кредитов и дефицита рабочей силы.

Какие проблемы у российского бизнеса

За последние полгода Московская фондовая биржа потеряла почти треть своей стоимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Основной проблемой стали дорогие кредиты: более половины долгов российских компаний имеет плавающую ставку, что значительно усложняет финансовое положение.

В частности, "Российская железная дорога" планирует сократить инвестиции, а торговые центры просят о льготных кредитах и реструктуризации долгов, чтобы избежать банкротства более 200 объектов.

Интересно! Кроме финансовых трудностей, компании сталкиваются с нехваткой персонала и перебоями в поставках из-за переориентации рабочей силы на оборонную отрасль, хотя официальный уровень безработицы остается низким – 2,3%.

Кризис российского бизнеса

Российский бизнес сталкивается с кризисом снабжения и кадровым дефицитом: оборонная отрасль активно переманивает работников, хотя безработица остается низкой – 2,3%.

В 2022-2023 годах ресурсы позволяли Кремлю финансировать войну и поддерживать экономику, но теперь денег не хватает. Правительство планирует повысить налог на прибыль до 25%, что может спровоцировать новую волну банкротств.

Заметьте! Бизнес также страдает от недостатка венчурных инвестиций и потери квалифицированных кадров. Технологические компании испытывают трудности из-за невозможности покупать чипы Nvidia, что тормозит развитие искусственного интеллекта и инноваций.

Ведение бизнеса становится все более нестабильным: права собственности ослабляются, а ключевым фактором успеха становится поддержка со стороны Путина и его окружения, что напоминает хаос 1990-х годов.