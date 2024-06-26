Один из крупнейших российских НПЗ возобновил работу через три месяца после атаки украинских дронов

Российская нефтяная компания "Лукойл" возобновила работу ключевой части оборудования для переработки нефти на своем НПЗ "НОРСИ". Работа завода приостановилась после атаки украинских дронов в марте 2024 года.

Завод возобновил работу после разрушения

Установка для переработки нефти CDU-6, которая была остановлена 12 марта, возобновила работу 22 июня.

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НПЗ "НОРСИ", расположен в Нижегородской области, в 450 километрах к востоку от Москвы, способен перерабатывать примерно 17 миллионов тонн нефти в год или 340 тысяч баррелей в день.

Обычно завод производит 11% российского бензина. До атаки на CDU-6, ее мощность составляла около 25,7 тысяч тонн нефти в день или около 9 миллионов тонн в год, что превышало суммарную мощность трех других основных агрегатов завода: CDU-1, CDU-2 и CDU-5.

Украина нацеливается на российскую энергетическую инфраструктуру, чтобы национально поразить экономику России и ее способность финансировать военные действия. Украинские чиновники утверждают, что атаки были ответом на ракетные удары России по энергетической системе Украины,

– пишет Reuters.

До того, как установка переработки нефти CDU-6 была отключена, НПЗ "НОРСИ" перерабатывало в среднем 22 000 тонн нефти в день. В феврале средняя дневная обработка составляла примерно 42 250 тонн.

Для чего Украина бьет по российским НПЗ

Целевые атаки на НПЗ России, которые выполняет Украина, имеют целью не только подрыв экономического потенциала страны-агрессора, но и психологическое воздействие на оккупантов, что, в свою очередь, может сказаться на их военном потенциале.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что любые объекты российской военной инфраструктуры в радиусе около 800 километров являются законными целями.

По словам президента Зеленского, украинские защитники нанесли удары по более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз на территории России.

В последних "ночных рейдах" украинские военные успешно атаковали четыре нефтеперерабатывающих завода в России, а также нанесли удар по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки в Брянской области и на оккупированном Крыму. Также был зафиксирован удар по месту хранения "Шахедов".