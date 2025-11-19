Российский удар по Львову уничтожил фабрику Pizza Hot
- Россия нанесла удары по фабрике Pizza Hot во Львове, что привело к ее уничтожению.
- Компания Pizza Hot, вероятно, полностью остановит работу из-за последствий атаки.
Россия нанесла масштабный удар по Львову утром 19 ноября. В результате атаки было уничтожено производство Pizza Hot.
Что известно о последствиях удара?
Об этом в соцсетях сообщили представители компании, передает 24 Канал.
По их словам, российская армия нанесла три удара по корпусу предприятия. Поэтому завтра, вероятно, Pizza Hot полностью остановит работу.
В компании показали последствия российской атаки.
Что известно об атаке на Львов?
В течение ночи и утром 19 ноября враг массированно атаковал Львов. В городе раздавались громкие взрывы. Первый взрыв во Львове было слышно около 05:35. В 6:32 и 7:39 снова было громко.
В результате атаки вспыхнул пожар, сообщил мэр Андрей Садовый. Над городом было видно густой черный дым.
Густой дым над Львовом – это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг. Сейчас информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании,
– объяснил Садовый.
Горожан попросили закрыть окна для собственной безопасности.
По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, россияне ударили по Львовщине беспилотниками и крылатыми ракетами:
- Под ударом оказался энергетический объект.
- Разрушениям подверглось деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.
Впрочем, по данным ОВА, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Какие еще последствия атаки на Львов?
Российская атака на Львов привела к изменениям в движении транспорта. В результате воздушной тревоги, которая длилась около четырех часов, а также из-за последствий атаки, по состоянию на 7:28 было ограничено движение транспорта на перекрестке улиц Зеленая и Сиховская.
Троллейбусы №31 временно курсировали по маршруту №24 в направлении Сихова, чтобы обеспечить движение общественного транспорта несмотря на перекрытие.
Кроме того, для транспорта закрыли мост на улице Городоцкой. В связи с этим автобусы №84, 52, 14 и 92 двигались по объездной дороге через улицу Конюшинную.
Местные жители в соцсетях также сообщали о перебоях с электроснабжением