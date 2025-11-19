Російський удар по Львову знищив фабрику Pizza Hot

Росія завдала масштабного удару по Львову вранці 19 листопада. Внаслідок атаки було знищене виробництво Pizza Hot.

Що відомо про наслідки удару?

Про це у соцмережах повідомили представники компанії, передає 24 Канал.

За їхніми словами, російська армія завдала три удари по корпусу підприємства. Тому від завтра, ймовірно, Pizza Hot повністю зупинить роботу.

В компанії показали наслідки російської атаки.

Що відомо про атаку на Львів?

Протягом ночі та вранці 19 листопада ворог масовано атакував Львів. У місті лунали гучні вибухи. Перший вибух у Львові було чутно близько 05:35. О 6:32 та 7:39 знову було гучно.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа, повідомив мер Андрій Садовий. Над містом було видно густий чорний дим.

Густий дим над Львовом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання,

– пояснив Садовий.

Містян попросили зачинити вікна задля власної безпеки.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, росіяни вдарили по Львівщині безпілотниками та крилатими ракетами:

Під ударом опинився енергетичний об'єкт.

Руйнувань зазнало деревообробне підприємство і складське приміщення.

Втім, за даними ОВА, системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.

Які ще наслідки атаки на Львів?