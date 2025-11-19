Російський удар по Львову знищив фабрику Pizza Hot
- Росія завдала удари по фабриці Pizza Hot у Львові, що призвело до її знищення.
- Компанія Pizza Hot, ймовірно, повністю зупинить роботу через наслідки атаки.
Росія завдала масштабного удару по Львову вранці 19 листопада. Внаслідок атаки було знищене виробництво Pizza Hot.
Що відомо про наслідки удару?
Про це у соцмережах повідомили представники компанії, передає 24 Канал.
За їхніми словами, російська армія завдала три удари по корпусу підприємства. Тому від завтра, ймовірно, Pizza Hot повністю зупинить роботу.
В компанії показали наслідки російської атаки.
Що відомо про атаку на Львів?
Протягом ночі та вранці 19 листопада ворог масовано атакував Львів. У місті лунали гучні вибухи. Перший вибух у Львові було чутно близько 05:35. О 6:32 та 7:39 знову було гучно.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа, повідомив мер Андрій Садовий. Над містом було видно густий чорний дим.
Густий дим над Львовом – це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Наразі інформації про постраждалих нема. Поки це вся підтверджена інформація про влучання,
– пояснив Садовий.
Містян попросили зачинити вікна задля власної безпеки.
За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, росіяни вдарили по Львівщині безпілотниками та крилатими ракетами:
- Під ударом опинився енергетичний об'єкт.
- Руйнувань зазнало деревообробне підприємство і складське приміщення.
Втім, за даними ОВА, системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі.
Які ще наслідки атаки на Львів?
Російська атака на Львів призвела до змін у русі транспорту. Унаслідок повітряної тривоги, яка тривала близько чотирьох годин, а також через наслідки атаки, станом на 7:28 було обмежено рух транспорту на перехресті вулиць Зелена та Сихівська.
Тролейбуси №31 тимчасово курсували за маршрутом №24 у напрямку Сихова, щоб забезпечити рух громадського транспорту попри перекриття.
Крім того, для транспорту закрили міст на вулиці Городоцькій. У зв’язку з цим автобуси №84, 52, 14 і 92 рухалися об’їзною дорогою через вулицю Конюшинну.
Місцеві жителі у соцмережах також повідомляли про перебої з електропостачанням.