Пропагандистское российское СМИ пишет, что один из крупнейших европейских ритейлеров одежды H&M якобы завез в россию свою новую коллекцию. В пресс-службе компании это опровергают и заявляют, что исключительно допродают остатки своих товаров в стране-агрессорке.

При этом росСМИ ссылается на анонимный источник, который якобы "близок к руководству" шведской компании. Издание утверждает, что H&M организовала ввоз новой коллекции одежды через Казахстан, поскольку ритейлер будто бы пытается продержаться на российском рынке как можно дольше.

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Действительно ли H&M стремится остаться на российском рынке

Источник российского СМИ убежден, что H&M была якобы вынуждена завезти новую коллекцию, чтобы "хотя бы эффективно реализовать товарные остатки, поскольку для этого нужен более широкий ассортимент". Однако шведская компания опровергает эту информацию:

Мы реализуем (в россии – ред. 24 канал) только оставшийся сток.

Более того, само пропагандистское СМИ пишет, что новая коллекция одежды "пока" не появилась в российских магазинах.

Отметим, что российские СМИ уже не впервые распространяют новости о якобы "возвращении международных компаний" на рынок страны-агрессорки "в ближайшее время". Так, недавно пропагандисты рассказывали, что уже в сентябре – октябре к ним будто бы вернется Samsung – в украинском представительстве техногиганта заявили, что это ложь.

Напомним, что H&M прекратила поставки своих товаров в россию еще в начале марта, на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину. 18 июля ритейлер объявил об окончательном уходе с российского рынка.

После осторожного анализа, мы считаем невозможным, учитывая нынешнюю ситуацию, продолжать бизнес в россии,

– заявила СЕО H&M Group Хелена Хельмерссон.

К слову, 2 августа H&M временно открыла свои магазины в россии для финальной распродажи остатков одежды. Добавим, что на рынке страны-агрессорки компания появилась в 2009 году, а по открытым данным из российских реестров, в 2021 году чистая прибыль H&M в россии составила 6,9 миллиарда рублей .