В новом году существенно вырастут цены на сигареты: чего ожидать

С начала января украинцев ожидает существенное подорожание сигарет. Это связано с переводом ставок акцизного налога на табачные изделия в евро.

Как вырастут цены на сигареты

Речь о законе №11090, который недавно приняла Верховная Рада. Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что цены начнут стремительно расти уже с Нового года. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Заметьте. Этот закон является продолжением акцизного графика, действующего до 2028 года, с целью достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет).

Поскольку закон предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро, цены на пачку сигарет могут вырасти на 40 гривен.

Соответствие европейским стандартам

Резкое подорожание сигарет может стать заметным ударом для курильщиков. В то же время таким образом украинское акцизное законодательство будет соответствовать европейским стандартам. Более того, эти меры помогут сократить уровень курения в стране и увеличить поступления в государственный бюджет.