В первой половине 2025 года украинский ритейл продолжил расти. Ритейлеры открыли 1056 новых магазинов и закрыли 326, что дало чистый прирост в 730 торговых точек.

О каких магазинах речь?

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU), информирует 24 Канал. Отмечают, что по состоянию на июль в стране работало почти 24 тысячи магазинов, принадлежащих 113 компаниям-членам RAU.

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Они охватывают восемь ключевых направлений розничной торговли: продукты, непродовольственные товары, аптеки, fashion, техника и электроника, АЗК, ювелирные изделия и DIY.

Какова география открытий?

Наибольшее количество торговых объектов традиционно сосредоточено в Киеве и области – более 5600 магазинов. Существенное присутствие ритейла имеют также Львовщина и Днепропетровщина (более 2000 магазинов каждая), а также Одесса и Харьков – с более 1000 точек.

Какова ситуация по сегментам?

Продуктовый ритейл пополнился 149 новыми магазинами (с учетом 67 закрытых). Всего в этой категории работает более 5100 торговых точек, из них треть - в столичном регионе.

Непродовольственный ритейл показал похожую динамику: 149 новых точек (с учетом закрытий), всего – более 4400 магазинов. Больше всего их в Киеве, Днепре и Одессе.

Аптечный сегмент продемонстрировал активный рост – +275 новых аптек. Общее количество аптек – почти 8900. Больше всего – в Киеве и области (1888 точек).

Магазины техники и электроники почти не изменились в количестве: 48 открытий, 43 закрытия – то есть чистый прирост составил лишь 4 новых магазина. Всего таких точек – 1751.

Fashion-сегмент (одежда, обувь, аксессуары) вырос на 127 магазинов, всего их 865. Больше всего новых точек появилось в Киеве, Житомирской и Одесской областях.

Ювелирная торговля добавила 38 магазинов добавила 38 магазинов, но из-за закрытия почти половины из них прирост составил лишь 21. Общее количество ювелирных точек – 902.

АЗК (автозаправочные комплексы) практически не изменились - прирост только +1 объект, к общему количеству 1819. Наибольшая концентрация – в Киеве, Львове и Днепре.

DIY-сегмент (товары для ремонта и дома) – только +4 новых магазина за полгода, всего их 144. Половина из них – в Киевской области.