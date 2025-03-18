АТБ, Сильпо, или Аврора – кто лидирует в сфере розничной торговли, у кого самая большая выручка
- Десять крупнейших ритейлеров Украины в 2024 году достигли выручки 529,2 миллиарда гривен, что составляет 12,4% от общего объема доходов в стране.
- "АТБ-Маркет" лидирует с почти 40% общей выручки топ-10 ритейлеров, а "Сильпо-Фуд" и "Выгодная покупка" также демонстрируют значительный рост.
- Среди крупнейших игроков рынка также "Фора", Rozetka, Novus, Metro, Руш (EVA, EVA.UA), Омега (Varus) и Фудком (Велика кишеня).
- Индекс Opendatabot является аналитическим инструментом, базирующимся на открытых государственных реестрах и финансовой отчетности.
Рынок розничной торговли Украины демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сложную экономическую ситуацию. По итогам 2024 года, выручка десяти крупнейших ритейлеров составила 529,2 миллиарда гривен, что составляет 12,4% общего объема доходов в стране.
Украинский ритейл растет, несмотря на вызовы военного времени
Лидером рынка остается "АТБ-Маркет", который получил почти 40% от общей выручки топ-10 компаний. За ним следуют "Сильпо-Фуд" и "Выгодная покупка", которые также демонстрируют уверенный рост. Как меняются потребительские предпочтения и какие компании удерживают лидерские позиции? Читайте в анализе 24 Канала со ссылкой на данные Opendatabot.
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Крупнейшими игроками рынка стали:
- АТБ-Маркет – 208,9 миллиардов гривен (+15,3% по сравнению с 2023 годом).
- Сильпо-Фуд – 93 миллиарда гривен (+9,8%).
- Выгодная покупка (Аврора) – 38 миллиарда гривен (+40,6%).
Розничная торговля / Инфографика Опендатабот
Также в десятку лидеров вошли:
- Фора – 35 миллиарда гривен (+18,5%).
- Rozetka – 29,7 миллиарда гривен (+16,8%).
- Novus – 29 миллиарда гривен (+23%).
- Metro – 28,7 миллиарда гривен (+12,5%).
- Руш (EVA, EVA.UA) – 26,9 миллиарда гривен (+28,2%).
- Омега (Varus) – 20 миллиарда гривен (+14,3%).
- Фудком (Велика кишеня) – 19,9 миллиардов гривен (+16,1%).
Розничная торговля / Инфографика Опендатабот
Тренды рынка и факторы влияния
Главные тенденции, определяющие развитие украинского ритейла:
- Рост популярности дискаунтеров. Лидерство "АТБ-Маркет" и стремительный рост "Выгодной покупки" подтверждают, что украинцы все чаще выбирают доступные цены и выгодные предложения.
- Развитие e-commerce. "Rozetka" остается единственным онлайн-ритейлером в топ-10, что свидетельствует о высоком спросе на онлайн-покупки.
- Расширение продуктовых сетей. "Сильпо", "Фора", "Novus" и "Metro" продолжают активно инвестировать в открытие новых торговых точек и обновление ассортимента.
- Популярность дрогери-сегмента. Рост выручки EVA подтверждает устойчивый спрос на товары для дома и ухода.