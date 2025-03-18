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Бизнес Актуальные новости АТБ, Сильпо, или Аврора – кто лидирует в сфере розничной торговли, у кого самая большая выручка
18 марта, 15:44
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АТБ, Сильпо, или Аврора – кто лидирует в сфере розничной торговли, у кого самая большая выручка

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Десять крупнейших ритейлеров Украины в 2024 году достигли выручки 529,2 миллиарда гривен, что составляет 12,4% от общего объема доходов в стране.
  • "АТБ-Маркет" лидирует с почти 40% общей выручки топ-10 ритейлеров, а "Сильпо-Фуд" и "Выгодная покупка" также демонстрируют значительный рост.
  • Среди крупнейших игроков рынка также "Фора", Rozetka, Novus, Metro, Руш (EVA, EVA.UA), Омега (Varus) и Фудком (Велика кишеня).
  • Индекс Opendatabot является аналитическим инструментом, базирующимся на открытых государственных реестрах и финансовой отчетности.

Рынок розничной торговли Украины демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сложную экономическую ситуацию. По итогам 2024 года, выручка десяти крупнейших ритейлеров составила 529,2 миллиарда гривен, что составляет 12,4% общего объема доходов в стране.

Украинский ритейл растет, несмотря на вызовы военного времени

Лидером рынка остается "АТБ-Маркет", который получил почти 40% от общей выручки топ-10 компаний. За ним следуют "Сильпо-Фуд" и "Выгодная покупка", которые также демонстрируют уверенный рост. Как меняются потребительские предпочтения и какие компании удерживают лидерские позиции? Читайте в анализе 24 Канала со ссылкой на данные Opendatabot.

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Крупнейшими игроками рынка стали:

  • АТБ-Маркет – 208,9 миллиардов гривен (+15,3% по сравнению с 2023 годом).
  • Сильпо-Фуд – 93 миллиарда гривен (+9,8%).
  • Выгодная покупка (Аврора) – 38 миллиарда гривен (+40,6%).

Розничная торговля / Инфографика Опендатабот

Также в десятку лидеров вошли:

  • Фора – 35 миллиарда гривен (+18,5%).
  • Rozetka – 29,7 миллиарда гривен (+16,8%).
  • Novus – 29 миллиарда гривен (+23%).
  • Metro – 28,7 миллиарда гривен (+12,5%).
  • Руш (EVA, EVA.UA) – 26,9 миллиарда гривен (+28,2%).
  • Омега (Varus) – 20 миллиарда гривен (+14,3%).
  • Фудком (Велика кишеня) – 19,9 миллиардов гривен (+16,1%).

Розничная торговля / Инфографика Опендатабот

Тренды рынка и факторы влияния

Главные тенденции, определяющие развитие украинского ритейла:

  • Рост популярности дискаунтеров. Лидерство "АТБ-Маркет" и стремительный рост "Выгодной покупки" подтверждают, что украинцы все чаще выбирают доступные цены и выгодные предложения.
  • Развитие e-commerce. "Rozetka" остается единственным онлайн-ритейлером в топ-10, что свидетельствует о высоком спросе на онлайн-покупки.
  • Расширение продуктовых сетей. "Сильпо", "Фора", "Novus" и "Metro" продолжают активно инвестировать в открытие новых торговых точек и обновление ассортимента.
  • Популярность дрогери-сегмента. Рост выручки EVA подтверждает устойчивый спрос на товары для дома и ухода.

Что такое индекс Opendatabot

Это ежегодный аналитический инструмент,, который помогает оценить состояние и динамику украинского бизнеса. Он основывается на открытых государственных реестрах, финансовой отчетности компаний, а также информации о связях с Россией и санкционных списках.