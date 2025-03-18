АТБ, Сильпо, или Аврора – кто лидирует в сфере розничной торговли, у кого самая большая выручка

Рынок розничной торговли Украины демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сложную экономическую ситуацию. По итогам 2024 года, выручка десяти крупнейших ритейлеров составила 529,2 миллиарда гривен, что составляет 12,4% общего объема доходов в стране.

Украинский ритейл растет, несмотря на вызовы военного времени

Лидером рынка остается "АТБ-Маркет", который получил почти 40% от общей выручки топ-10 компаний. За ним следуют "Сильпо-Фуд" и "Выгодная покупка", которые также демонстрируют уверенный рост. Как меняются потребительские предпочтения и какие компании удерживают лидерские позиции? Читайте в анализе 24 Канала со ссылкой на данные Opendatabot.

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Крупнейшими игроками рынка стали:

АТБ-Маркет – 208,9 миллиардов гривен (+15,3% по сравнению с 2023 годом).

Сильпо-Фуд – 93 миллиарда гривен (+9,8%).

Выгодная покупка (Аврора) – 38 миллиарда гривен (+40,6%).

Розничная торговля / Инфографика Опендатабот

Также в десятку лидеров вошли:

Фора – 35 миллиарда гривен (+18,5%).

Rozetka – 29,7 миллиарда гривен (+16,8%).

Novus – 29 миллиарда гривен (+23%).

Metro – 28,7 миллиарда гривен (+12,5%).

Руш (EVA, EVA.UA) – 26,9 миллиарда гривен (+28,2%).

Омега (Varus) – 20 миллиарда гривен (+14,3%).

Фудком (Велика кишеня) – 19,9 миллиардов гривен (+16,1%).

Розничная торговля / Инфографика Опендатабот

Тренды рынка и факторы влияния

Главные тенденции, определяющие развитие украинского ритейла:

Рост популярности дискаунтеров. Лидерство "АТБ-Маркет" и стремительный рост "Выгодной покупки" подтверждают, что украинцы все чаще выбирают доступные цены и выгодные предложения.

Развитие e-commerce. "Rozetka" остается единственным онлайн-ритейлером в топ-10, что свидетельствует о высоком спросе на онлайн-покупки.

Расширение продуктовых сетей. "Сильпо", "Фора", "Novus" и "Metro" продолжают активно инвестировать в открытие новых торговых точек и обновление ассортимента.

Популярность дрогери-сегмента. Рост выручки EVA подтверждает устойчивый спрос на товары для дома и ухода.