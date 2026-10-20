Авиаперелеты могут стать самыми дорогими в истории: прогноз европейской компании Ryanair

В следующем году пассажирам в Европе, вероятно, придется тратить больше на авиаперелеты. Генеральный директор Ryanair прогнозирует рекордный рост стоимости билетов, в частности, из-за подорожания нефти.

Насколько могут подорожать авиабилеты

Цены на авиабилеты могут вырасти на 20%, по оценке генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, пишет Bloomberg.

Руководитель крупнейшего бюджетного перевозчика в Европе пояснил, что авиакомпании будут пытаться компенсировать подорожание топлива за счет пассажиров.

В ближайшие 12 месяцев в Европе будет наблюдаться самый значительный, я бы сказал, рост цен на авиабилеты в истории. Вопрос заключается в том, будет ли этого роста цен на авиабилеты достаточно, чтобы покрыть резко возросшие расходы на нефть? Я так не думаю,

– сказал О'Лири.

Почему авиакомпании вынуждены пересматривать расходы

Война на Ближнем Востоке усилила давление на авиационную отрасль из-за роста стоимости топлива. В то же время перевозчики сталкиваются с другими проблемами, которые затрудняют работу. Среди основных факторов:

Подорожание авиационного топлива. Более высокие расходы на нефть увеличивают себестоимость перелетов. Недостаточная защита от колебаний цен. Многие европейские авиакомпании не зафиксировали стоимость топлива на следующий год на достаточном уровне. Повышение налогов. Дополнительные платежи увеличивают финансовую нагрузку на перевозчиков. Сокращение доступных мощностей. Трудности отдельных компаний влияют на структуру рынка.

В следующем году мы на 85% не застрахованы, и большинство других европейских авиакомпаний находятся в аналогичном положении,

– сказал О'Лири.

Речь идет о хеджировании – финансовых инструментах, которые позволяют заранее зафиксировать цену или уменьшить влияние ее колебаний. Если топливо дорожает, отсутствие такой защиты может значительно увеличить расходы авиакомпаний.

Как война на Ближнем Востоке влияет на Ryanair

Проблемы со стоимостью авиационного топлива сказались и на деятельности самой Ryanair. По предварительным сообщениям компании, конфликт повлиял на ее прибыль и привел к более позднему бронированию билетов. Среди причин – опасения относительно доступности поставок авиационного топлива.

На фондовом рынке акции перевозчика также понесли потери:

во время торгов они падали на 2,1%;

общее снижение за год достигло 25%;

при сохранении такой динамики компания может показать худший годовой результат акций с 2018 года.

Таким образом, прогноз руководителя Ryanair свидетельствует о возможном существенном подорожании авиаперелетов в Европе в течение следующего года. Фактическая стоимость билетов будет зависеть от цен на топливо, налогов, конкуренции и финансового положения конкретных перевозчиков.