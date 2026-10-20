На скільки можуть подорожчати авіаквитки

Ціни на авіаквитки можуть зрости на 20%, за оцінками гендиректора Ryanair Майкла О'Лірі, пише Bloomberg.

Керівник найбільшого бюджетного перевізника в Європі пояснив, що авіакомпанії намагатимуться компенсувати подорожчання палива коштом пасажирів.

У наступні 12 місяців у Європі спостерігатиметься найбільше, я б сказав, зростання цін на авіаквитки в історії. Питання полягає в тому, чи буде цього зростання цін на авіаквитки достатньо, щоб покрити різко вищі витрати на нафту? Я так не думаю,

– сказав О'Лірі.

Чому авіакомпанії змушені переглядати витрати

Війна на Близькому Сході посилила тиск на авіаційну галузь через зростання вартості палива. Водночас перевізники стикаються з іншими проблемами, які ускладнюють роботу. Серед основних чинників:

Подорожчання авіаційного палива. Вищі витрати на нафту збільшують собівартість перельотів. Недостатній захист від коливань цін. Багато європейських авіакомпаній не зафіксували вартість палива на наступний рік на достатньому рівні. Вищі податки. Додаткові платежі збільшують фінансове навантаження на перевізників. Скорочення доступних потужностей. Труднощі окремих компаній впливають на структуру ринку.

Наступного року ми на 85% не застраховані, і більшість інших європейських авіакомпаній перебувають у подібному становищі,

– сказав О'Лірі.

Йдеться про хеджування – фінансові інструменти, які дають змогу заздалегідь зафіксувати ціну або зменшити вплив її коливань. Якщо паливо дорожчає, відсутність такого захисту може зробити витрати авіакомпаній значно вищими.

Як війна на Близькому Сході впливає на Ryanair

Проблеми з вартістю авіаційного палива позначилися й на діяльності самої Ryanair. За попередніми повідомленнями компанії, конфлікт вплинув на її прибутки та призвів до пізнішого бронювання квитків. Серед причин – занепокоєння щодо доступності постачання авіаційного палива.

На фондовому ринку акції перевізника також зазнали втрат:

під час торгів вони падали на 2,1%;

загальне зниження за рік сягнуло 25%;

за збереження такої динаміки компанія може показати найгірший річний результат акцій із 2018 року.

Отже, прогноз керівника Ryanair свідчить про можливе суттєве подорожчання перельотів у Європі протягом наступного року. Фактична вартість квитків залежатиме від цін на паливо, податків, конкуренції та фінансового становища конкретних перевізників.



