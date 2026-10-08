Чому дешеві авіаквитки під загрозою

Вартість авіаційного палива залишатиметься на стабільно високому рівні щонайменше протягом наступних 12 – 18 місяців. Про це заявив генеральний директор групи Ryanair Майкл О'Лірі під час пресконференції Airlines for Europe, пише Reuters.

Для звичайних мандрівників це може означати, що авіакомпанії будуть змушені перекладати свої додаткові витрати на вартість квитків.

Хоча дефіциту самого пального найближчим часом не очікується, його ціна вже б'є по фінансовій стабільності перевізників.

Наразі воно коштує приблизно на 50% дорожче, і я не бачу, щоб це змінилося протягом наступних 12–18 місяців,

– підкреслив О'Лірі під час спілкування з журналістами.

Що ще тисне на перевізників

Цього року європейським авіакомпаніям було вкрай складно утримувати баланс через різке здорожчання авіапалива, яке спровокувала війна з Іраном.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Навіть попри те, що більшість великих перевізників мають застраховані від цінових коливань контракти, ринкова нестабільність змусила їх скорочувати рейси та жорстко різати видатки.

А тривалий період дорогого палива означає, що авіаперевізникам доведеться й надалі уважно контролювати витрати.

Наступного року ми всі зіткнемося з величезним викликом, пов'язаним із витратами,

– резюмував О'Лірі.

Нагадаємо, через війну в Ірані витрати на авіапальне різко зросли, а вартість далеких рейсів збільшилася. За оцінкою Transport & Environment, додаткові витрати на пальне для пасажира на далекому рейсі з Європи сягнули в середньому 104 долара.