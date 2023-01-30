Планируется вернуться в Украину: Ryanair нанимает украинских пилотов и бортпроводников
30 января 2023, 17:16Читати новину українською
Источник:Reuters
Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нанимает большое количество украинских пилотов и бортпроводников. В компании объяснили, что хотят быть готовы к возвращению в Украину после окончания войны.
Хотят вернуться в Украину
Гендиректор компании Майкл О'Лири подчеркнул, что у Ryanair полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным.
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Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно,
– подчеркнул О'Лири.