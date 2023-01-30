Планируется вернуться в Украину: Ryanair нанимает украинских пилотов и бортпроводников

30 января 2023, 17:16
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Источник:

Reuters

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нанимает большое количество украинских пилотов и бортпроводников. В компании объяснили, что хотят быть готовы к возвращению в Украину после окончания войны.

Хотят вернуться в Украину

Гендиректор компании Майкл О'Лири подчеркнул, что у Ryanair полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным.

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Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно,
– подчеркнул О'Лири.

Напомним! В преддверии войны он говорил, что рассматривает возможность размещения в Украине до 20 самолетов.

Что известно о Ryanair

Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая в Европе по количеству пассажиров. Поэтому компания ожидает существенного роста пассажиров и тарифов в ближайшие годы, поскольку клиенты переключаются с более дорогих самолетов ее конкурентов.
Автор: Дар'я Вереньова