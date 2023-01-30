Планируется вернуться в Украину: Ryanair нанимает украинских пилотов и бортпроводников

Гендиректор компании Майкл О'Лири подчеркнул, что у Ryanair полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным.

Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно,

– подчеркнул О'Лири.

В преддверии войны он говорил, что рассматривает возможность размещения в Украине до 20 самолетов.