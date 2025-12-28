Эти профессии могут исчезнуть из-за ИИ: стоит знать всем

Искусственный интеллект стремительно развивается. Это сильно влияет на рынок труда. В частности, появляется вероятность замены некоторых профессий на AI в ближайшее время. Какие именно специалисты могут остаться без работы, читайте дальше.

Какие профессии могут исчезнуть до 2030 года?

Исследования показывают, что сейчас некоторые компании стремятся сократить рабочую силу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Из-за этих изменений, под угрозой исчезновения такие профессии:

Кассиры в розничной торговле

Уже сейчас можно увидеть как в крупных магазинах появляются кассы самообслуживания. Эти аппараты легко заменяют ручной труд. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться.

Обратите внимание! Чтобы сохранить свое место, такие специалисты могут перейти в менеджмент или сферу логистики.

Корректоры и редакторы

Считается, что со временем таких работников заменит автоисправление и искусственный интеллект. Этим специалистам рекомендуют углубить знания, чтобы создавать авторские стратегии. Например, хорошо изучить SEO, дабы заниматься качественной оптимизацией.

Телемаркетологи

Таким специалистам нужно менять вектор. Ведь телевидение становится все менее популярным. В то же время сфера digital развивается и углубляется.

Каких специалистов не сможет заменить ИИ?

Как ни странно, исследования показывают, что труднее всего будет заменить профессии, где много ручной работы. Например, сантехников, электриков, строителей, плотников и так далее, сообщает Reuters.

Профессии "белых воротничков" считаются более уязвимыми к сбоям, вызванным искусственным интеллектом и автоматизацией, чем ручной труд,

– отмечает издание.

Что еще важно знать о рынке труда в Украине сейчас?