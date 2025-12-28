Ці професії можуть зникнути через ШІ: варто знати всім

Штучний інтелект стрімко розвивається. Це сильно впливає на ринок праці. Зокрема, з'являється імовірність заміни деяких професій на AI найближчим часом. Які саме спеціалісти можуть залишитись без роботи, читайте далі.

Які професії можуть зникнути до 2030 року?

Дослідження показують, що наразі деякі компанії прагнуть скоротити робочу силу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Читайте також Скільки сьогодні можна отримати за 5 тисяч переглядів на YouTube

Через ці зміни, під загрозою зникнення такі професії:

Касири у роздрібній торгівлі

Уже зараз можна побачити як у великих магазинах з'являються каси самообслуговування. Ці апарати легко замінюють ручну працю. Імовірно, ця тенденція триватиме.

Зверніть увагу! Аби зберегти своє місце, такі спеціалісти можуть перейти в менеджмент або сферу логістики.

Коректори та редактори

Вважається, що з часом таких працівників замінить автовиправлення та штучний інтелект. Цим спеціалістам рекомендують поглибити знання, аби створювати авторські стратегії. Наприклад, добре вивчити SEO, щоб займатися якісною оптимізацією.

Телемаркетологи

Таким спеціалістам потрібно змінювати вектор. Адже телебачення стає усе менш популярним. Водночас сфера digital розвивається та поглиблюється.

Яких спеціалістів не зможе замінити ШІ?

Як не дивно, дослідження показують, що найважче буде замінити професії, де багато ручної роботи. Наприклад, сантехніків, електриків, будівельників, теслярів і так далі, повідомляє Reuters.

Професії "білих комірців" вважаються більш вразливими до збоїв, спричинених штучним інтелектом та автоматизацією, ніж ручна праця,

– наголошує видання.

Що ще важливо знати про ринок праці в Україні зараз?