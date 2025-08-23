После окончания войны Украина будет нуждаться в разных специалистах. Нужно понимать, что ситуация на рынке труда будет корректироваться и под влиянием общих мировых тенденций.

Почему изменится рынок труда?

Мировой рынок труда ощутимо изменится. В частности, этому будет способствовать цифровизация, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЗ.

Также факторами, которые повлияют на мировой рынок являются:

адаптация к климатическим условиям, которые меняются;

геополитическая нестабильность.

Юлия Жовтяк Директор Государственной службы занятости По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенными в отчете Future of Jobs Report 2025, мировой рынок труда будет переживать глубокую трансформацию в течение следующих лет. Изменения на рынке труда коснутся многих сфер, что приведет к серьезным структурным сдвигам в экономике.

Какие профессии будут наиболее актуальными после войны?

Жовтяк говорит, что значительную популярность и в дальнейшем будут иметь технологические специальности. То есть, профессии в сфере IT, например:

разработчик DataOps;

аналитик;

специалист финансового инжиниринга и так далее.

Также значительная потребность будет в специалистах социальной сферы:

преподавателях, тренерах по профессиональному развитию и коучах;

медсестрах и врачах;

реабилитологах;

соцработниках.

Обратите внимание! Как говорит Жовтяк, значительный спрос будет и на всех работников агросферы. В том числе токарей, водителей и строителей.