23 августа, 18:23
Нужно учиться уже сейчас: какие профессии будут самые востребованные после войны

Анастасия Зорик
Основні тези
  • После войны в Украине будут востребованы специалисты в сфере ІТ, социальной сферы и агросферы.
  • Факторами, влияющими на рынок труда, будут цифровизация и геополитическая нестабильность.

После окончания войны Украина будет нуждаться в разных специалистах. Нужно понимать, что ситуация на рынке труда будет корректироваться и под влиянием общих мировых тенденций.

Почему изменится рынок труда?

Мировой рынок труда ощутимо изменится. В частности, этому будет способствовать цифровизация, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЗ.

Также факторами, которые повлияют на мировой рынок являются:

  • адаптация к климатическим условиям, которые меняются;
  • геополитическая нестабильность.
 

Юлия Жовтяк

Директор Государственной службы занятости

По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенными в отчете Future of Jobs Report 2025, мировой рынок труда будет переживать глубокую трансформацию в течение следующих лет. Изменения на рынке труда коснутся многих сфер, что приведет к серьезным структурным сдвигам в экономике.

Какие профессии будут наиболее актуальными после войны?

Жовтяк говорит, что значительную популярность и в дальнейшем будут иметь технологические специальности. То есть, профессии в сфере IT, например:

  • разработчик DataOps;
  • аналитик;
  • специалист финансового инжиниринга и так далее.

Также значительная потребность будет в специалистах социальной сферы:

  • преподавателях, тренерах по профессиональному развитию и коучах;
  • медсестрах и врачах;
  • реабилитологах;
  • соцработниках.

Обратите внимание! Как говорит Жовтяк, значительный спрос будет и на всех работников агросферы. В том числе токарей, водителей и строителей.