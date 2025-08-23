Після закінчення війни Україна потребуватиме різних спеціалістів. Потрібно розуміти, що ситуація на ринку праці буде коригуватись і під впливом загальних світових тенденцій.

Чому зміниться ринок праці?

Світовий ринок праці відчутно зміниться. Зокрема, цьому сприятиме цифровізація, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСЗ.

Також факторами, які вплинуть на світовий ринок є:

адаптація до кліматичних умов, які змінюються;

геополітична нестабільність.

Юлія Жовтяк Директорка Державної служби зайнятості За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, світовий ринок праці переживатиме глибоку трансформацію впродовж наступних років. Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці.

Які професії будуть найбільш актуальними після війни?

Жовтяк каже, що значну популярність і надалі матимуть технологічні спеціальності. Тобто, професії у сфері ІТ, наприклад:

розробник DataOps;

аналітик;

спеціаліст фінансового інжинірингу тощо.

Також значна потреба буде у спеціалістах соціальної сфери:

викладачах, тренерах з професійного розвитку та коучах;

медсестрах та лікарях;

реабілітологах;

соцпрацівниках.

Зверніть увагу! Як каже Жовтяк, значний попит буде і на всіх працівників агросфери. В тому числі токарів, водіїв та будівельників.