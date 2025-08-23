Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Потрібно навчатись уже зараз: які професії будуть найпотрібніші після війни
23 серпня, 18:23
2

Потрібно навчатись уже зараз: які професії будуть найпотрібніші після війни

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Після війни в Україні будуть затребувані спеціалісти у сфері ІТ, соціальної сфери та агросфери.
  • Факторами, що впливатимуть на ринок праці, будуть цифровізація та геополітична нестабільність.

Після закінчення війни Україна потребуватиме різних спеціалістів. Потрібно розуміти, що ситуація на ринку праці буде коригуватись і під впливом загальних світових тенденцій.

Чому зміниться ринок праці?

Світовий ринок праці відчутно зміниться. Зокрема, цьому сприятиме цифровізація, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСЗ.

Читайте також Як зареєструвати й перереєструвати авто в Україні: покрокова інструкція

Також факторами, які вплинуть на світовий ринок є:

  • адаптація до кліматичних умов, які змінюються;
  • геополітична нестабільність.
 

Юлія Жовтяк

Директорка Державної служби зайнятості

За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, світовий ринок праці переживатиме глибоку трансформацію впродовж наступних років. Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці. 

Які професії будуть найбільш актуальними після війни?

Жовтяк каже, що значну популярність і надалі матимуть технологічні спеціальності. Тобто, професії у сфері ІТ, наприклад:

  • розробник DataOps;
  • аналітик;
  • спеціаліст фінансового інжинірингу тощо.

Також значна потреба буде у спеціалістах соціальної сфери:

  • викладачах, тренерах з професійного розвитку та коучах;
  • медсестрах та лікарях;
  • реабілітологах;
  • соцпрацівниках.

Зверніть увагу! Як каже Жовтяк, значний попит буде і на всіх працівників агросфери. В тому числі токарів, водіїв та будівельників.