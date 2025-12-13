На этих специалистов сейчас самый большой спрос: будьте внимательны
- На рынке труда растет спрос на многофункциональных работников, которые сочетают различные компетенции.
- Наибольший спрос на медицинский персонал, IT-специалистов, строителей, инженеров, работников логистики, аграриев, водителей и преподавателей.
Рынок труда постепенно меняется. На это влияет много факторов, в том числе и война. Как показывает практика, сейчас работодатели больше всего обращают внимание именно на мультифункциональность сотрудников.
На каких специалистов наибольший спрос сейчас?
Раньше в цене была именно узкая специализация. А сейчас важна многозадачность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Школу бизнеса" Новой почты.
Читайте также Госбюджет на 2026 год повлияет на ФЛП: что нужно знать каждому предпринимателю
Обратите внимание! Сейчас работодатели хотят, чтобы сотрудники могли сочетать различные компетенции: от технических навыков до управленческих.
По состоянию на сейчас, наибольший спрос на:
- медицинский персонал (не только врачей, медсестер, а и фармацевтов);
- IT-специалистов;
- строителей;
- инженеров;
- работников сферы логистики;
- аграриев;
- водителей грузовых авто;
- преподавателей различного профиля.
Нужно понимать, что сейчас сильный спрос на специальности, которые являются ключевыми для того, чтобы продолжала работать экономика. К тому же необходимы специалисты:
- которые способствуют восстановлению страны;
- а также обеспечивают стабильность многих отраслей.
Прогнозы показывают, что особой популярностью следующие 10 лет будут пользоваться именно те профессии, которые связаны с цифровыми технологиями. В частности, речь идет о разработчиках, сообщает Дия.
Что еще важно знать о рынке труда в Украине сейчас?
На рынок труда в Украине сейчас также влияет искусственный интеллект. Дело в том, что его развитие может заменить некоторые профессии. Например, кассиров, переводчиков, торговых представителей или специалистов по вводу данных. Вероятно, это не произойдет в течение следующих нескольких лет.
Украинский рынок труда также почувствовал влияние решения правительства дать разрешение на выезд мужчинам в возрасте 18 – 22 года. Ведь произошел отток молодых специалистов. В частности, 46% бизнесов сейчас отмечают, что они почувствовали дефицит рабочей силы именно из-за того, что мужчины указанной возрастной категории покинули страну.