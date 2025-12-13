На цих спеціалістів зараз найбільший попит: будьте уважні
- На ринку праці зростає попит на багатофункціональних працівників, які поєднують різні компетенції.
- Найбільший попит на медичний персонал, IT-фахівців, будівельників, інженерів, працівників логістики, аграріїв, водіїв та викладачів.
Ринок праці поступово змінюється. На це впливає багато факторів, у тому числі і війна. Зокрема, зараз роботодавці найбільше звертають увагу саме на мультифункціональність співробітників.
На яки спеціалістів найбільший попит зараз?
Раніше в ціні була саме вузька спеціалізація. А зараз важливою є багатозадачність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Школу бізнесу" Нової пошти.
Читайте також Держбюджет на 2026 рік вплине на ФОП: що треба знати кожному підприємцю
Зверніть увагу! Наразі роботодавці хочуть, аби співробітники могли поєднувати різні компетенції: від технічних навичок до управлінських.
Станом на зараз, найбільший попит на:
- медичний персонал (не тільки лікарів, медсестер, а і фармацевтів);
- IT-фахівців;
- будівельників;
- інженерів;
- працівників сфери логістики;
- аграріїв;
- водіїв вантажних авто;
- викладачів різного профілю.
Потрібно розуміти, що зараз сильний попит на спеціальності, які є ключовими для того, аби продовжувала працювати економіка. До того ж необхідні спеціалісти:
- які сприяють відновленню країни зараз;
- а також – забезпечують стабільність багатьох галузей.
Прогнози показують, що особливою популярністю наступні 10 років користуватимуться саме ті професії, які пов'язані з цифровими технологіями. Зокрема, йдеться про розробників, повідомляє Дія.
Що ще важливо знати про ринок праці в Україні зараз?
На ринок праці в Україні зараз також впливає штучний інтелект. Річ у тім, що його розвиток може замінити деякі професії. Наприклад, касирів, перекладачів, торгових представників чи фахівців із введення даних. Імовірно, це не відбудеться протягом наступних декількох років.
Український ринок праці також відчув вплив рішення уряду дати дозвіл на виїзд чоловікам вікам 18 – 22 роки. Адже стався відтік молодих спеціалістів. Зокрема, 46% бізнесів зараз зазначають, що вони відчули дефіцит робочої сили саме через те, що чоловіки вказаної вікової категорії покинули країну.